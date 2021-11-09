Смолкин поддержал слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы

DooraleiПолитикаСмолкин поддержал слова Моргенштерна о праздновании Дня ПобедыЗвезда сериала «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин поддержал слова рэп-исполнителя Моргенштерна о праздновании Дня Победы.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена Бресловаа кто этот Смолкин? бездарный актеришка, выпендрился выродокАААрсен АймурзинМногие евреи и не только, бежали от войны и попали в Уфу. Выходит, что нет у Моргуна родственников воевавших во время войны, а были беженцы и видимо не кому было передать ему историю ВОВ. И в школе просижывал штаны, переходя из класса в класс за бабки, поэтому что ему переживать за ветеранов, потому что в роду у них их не было. Поэтому за то что его родители появились, он должен благодарить ветеранов, спасших евреев от истребления.АААрсен АймурзинМногие евреи и не только, бежали от войны и попали в Уфу. Выходит, что нет у Моргуна родственников воевавших во время войны, а были беженцы и видимо не кому было передать ему историю ВОВ. И в школе просижывал штаны, переходя из класса в класс за бабки, поэтому что ему переживать за ветеранов, потому что в роду у них их не было. Поэтому за то что его родители появились, он должен благодарить ветеранов, спасших евреев от истребления.АААрсен АймурзинМногие евреи и не только, бежали от войны и попали в Уфу. Выходит, что нет у Моргуна родственников воевавших во время войны, а были беженцы и видимо не кому было передать ему историю ВОВ. И в школе просижывал штаны, переходя из класса в класс за бабки, поэтому что ему переживать за ветеранов, потому что в роду у них их не было. Поэтому за то что его родители появились, он должен благодарить ветеранов, спасших евреев от истребления.Владимир СВНу это у всех по разному ... У меня тесть в День Победы отмечал в одиночестве с бутылкой водки ... Никуда не ходил а молча сидел весь день и ни с кем не общался... Его же родственник с помпой гулял по всей улице , напивался до упора .... Конечно День Победы - Всенародный Праздник !!!!Комментировать
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