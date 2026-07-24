Прошедшая неделя была весьма богата на события – как приятные, так и трагичные. Киевский режим устроил серию атак по гражданской инфраструктуре – под ударами склады Wildberries в европейской части России.
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