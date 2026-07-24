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МС-21, Wildberries, ключевая ставка и санкции: главные новости уходящей недели

МС-21, Wildberries, ключевая ставка и санкции: главные новости уходящей недели

Прошедшая неделя была весьма богата на события – как приятные, так и трагичные. Киевский режим устроил серию атак по гражданской инфраструктуре – под ударами склады Wildberries в европейской части России.

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