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Путин назвал слова Трампа об Украине заслуживающим внимания

Путин назвал слова Трампа об Украине заслуживающим внимания

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что слова победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа касательно украинского кризиса заслуживают внимания.

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