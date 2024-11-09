Немецкий политик Вагенкнехт не исключила выдвижения на пост канцлера ФРГ

Лидер оппозиционной немецкой партии Сара Вагенкнехт, выступающая против антироссийских санкций и за восстановление отношений с Москвой, не исключила выдвижения своей кандидатуры на должность канцлера ФРГ.
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