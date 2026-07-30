Правительство Армении уйдет в отставку 2 августа

Правительство Армении объявит об отставке 2 августа после начала работы нового созыва парламента. При этом партия Никола Пашиняна сохранила парламентское большинство и самостоятельно сформирует новый состав правительства.
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