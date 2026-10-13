В Гюмри грузовик насмерть сбил женщину: за рулем был гражданин Турции

Женщина скончалась в больнице после наезда грузовика с прицепом на перекрестке улиц Гарегина Нжде и Мгера Мкртчяна в Гюмри.
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