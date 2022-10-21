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На курорте спокойно: в Сочи проверят стратегические запасы и усилят охрану объектов

На курорте спокойно: в Сочи проверят стратегические запасы и усилят охрану объектов

В Сочи прошло заседание городского штаба, в котором участвовали силовики и правоохранители. Обсудили вопросы безопасности и меры, которые нужно принять в связи с тем, что Краснодарский край попал в число регионов среднего уровня реагирования.

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