На курорте спокойно: в Сочи проверят стратегические запасы и усилят охрану объектов

В Сочи прошло заседание городского штаба, в котором участвовали силовики и правоохранители. Обсудили вопросы безопасности и меры, которые нужно принять в связи с тем, что Краснодарский край попал в число регионов среднего уровня реагирования.
В Сочи прошло заседание городского штаба, в котором участвовали силовики и правоохранители. Обсудили вопросы безопасности и меры, которые нужно принять в связи с тем, что Краснодарский край попал в число регионов среднего уровня реагирования.
Свежие комментарии