Россия готова прилагать дальнейшие усилия для скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа -- МИД РФ

Москва, 28 декабря /Синьхуа/ -- Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в четверг во время встречи с послом Палестины в Москве Абделем Хафизом Нофалем подтвердил, что Россия готова продолжать добиваться скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и справедливого урегулирования палестинской проблемы.