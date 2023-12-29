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Китай

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Россия готова прилагать дальнейшие усилия для скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа -- МИД РФ

Москва, 28 декабря /Синьхуа/ -- Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в четверг во время встречи с послом Палестины в Москве Абделем Хафизом Нофалем подтвердил, что Россия готова продолжать добиваться скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа и справедливого урегулирования палестинской проблемы.

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