ICAN: США готовятся разместить свое ядерное оружие в Великобритании

Соединенные Штаты продолжают вести подготовку к размещению своего ядерного оружия в Великобритании. Об этом агентству РИА Новости рассказал Алистер Бернетт, глава отдела СМИ международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
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