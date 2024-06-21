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ICAN: США готовятся разместить свое ядерное оружие в Великобритании

ICAN: США готовятся разместить свое ядерное оружие в Великобритании

Соединенные Штаты продолжают вести подготовку к размещению своего ядерного оружия в Великобритании. Об этом агентству РИА Новости рассказал Алистер Бернетт, глава отдела СМИ международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

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