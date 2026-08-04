Saudi Aramco Profit Soars As CEO Warns Hormuz Closure Removes 100 Million Barrels A Week Saudi Aramco, the world's largest oil producer by volume, reported a 33% jump in second-quarter profits on Tuesday as the war-driven surge in Brent crude, which averaged $97 a barrel, boosted earnings.
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