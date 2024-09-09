Российский военный: Антидроновые ружья теряют эффективность на передовой Антидроновые ружья, применяемые российскими бойцами на передовой, постепенно теряют свою актуальность.
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Российский военный: Антидроновые ружья теряют эффективность на передовой Антидроновые ружья, применяемые российскими бойцами на передовой, постепенно теряют свою актуальность.
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