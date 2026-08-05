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Аргументы недели

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У двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой вновь выявили долг перед ФНС

У двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой вновь выявили долг перед ФНС

Якобы из-за сложностей с платежами из Испании она не смогла вовремя оплатить необходимую сумму и снова попала в «черный список».

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