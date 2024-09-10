Разнорабочий из Волгоградской области обвиняется в совершении преступления на территории Самары

В полицию поступило заявление от представителя микрофинансовой компании. Он пояснил, что неустановленное лицо, используя данные другого человека, введя в заблуждение сотрудников организации, обманным путем, оформило кредиты на покупку сотовых телефонов, не исполняя при это обязательства.
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