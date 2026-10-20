Цена газа в США выросла до 3 USD/млн BTU, в Европе скорректировалась до 1033 USD за 1000 м³. Ключевые центры ценообразования — Henry Hub в США и TTF в Нидерландах.
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