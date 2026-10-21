Привычный почерк может измениться задолго до того, как человек заметит другие тревожные симптомы. Письмо от руки требует слаженной работы нескольких отделов мозга, включая двигательную кору, мозжечок и базальные ганглии, а также структур, отвечающих за память и речь.
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