Что стоит посмотреть в Дагестане: аул-призрак, подземный водопад и природный мост

Кто хоть раз бывал в Дагестане, с уверенностью может говорить: Я видел практически все. Куда бы вы ни направились – в самый старый город России Дербент, на вершину горы Шалбуздаг или водопад Тобот – вас ждут невероятной красоты пейзажи и приключения.