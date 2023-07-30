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Омельянов день и праздник Калужской иконы Богоматери 31 июля 2023 года: что можно и что нельзя делать

Омельянов день и праздник Калужской иконы Богоматери 31 июля 2023 года: что можно и что нельзя делать

Омельянов день и праздник Калужской иконы Богоматери 31 июля 2023 года: что можно и что нельзя делать Ксения Ксеновская31 июля православная церковь отмечает особый праздник — обретение Калужской иконы Божией Матери и память святого Емилиана.

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