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Закон, порядок, государство

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В одном из банков в Томске полицейские задержали двух женщин за мошенничество в сфере кредитования

Реализуя полученную информацию, сотрудники полиции задержали прямо в отделении одного из банков в Советском районе города Томска двух женщин 1976 и 1979 года рождения, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования.

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