Япония собралась выделить помощь Украине из доходов от замороженных активов РФ

Liudmila Kosteley

Когда-то давно, в детстве ещё, читала книгу, там было ОРУДИЕ, под берег укладывают и....трясёт, трясёт...Так за эти годы, уже можно (сидя дома) ПОТРЯСТИ ТОГО, у кого мозги УШЛИ! Что Англия, что Япония, и США, (хоть и "потолще будет") но на пролив им. СТАЛИНА хватит! Только вот НЕ СИДИТЕ, а "РАБОТАЙТЕ,БРАТЬЯ!". Почему-то США и АНГЛИЮ ЖАЛЕЮТ? Причина, конечно, ясная....Дай БОГ А.БЕЛОУСОВУ ЗДОРОВЬЯ и ХРАНИ ЕГО БОГ.