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Япония собралась выделить помощь Украине из доходов от замороженных активов РФ

Япония собралась выделить помощь Украине из доходов от замороженных активов РФ

Япония собралась выделить помощь Украине в размере $3,3 млрд из доходов от замороженных активов Российской Федерации.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Когда-то давно, в детстве ещё, читала книгу, там было ОРУДИЕ, под берег укладывают и....трясёт, трясёт...Так за эти годы, уже можно (сидя дома) ПОТРЯСТИ ТОГО, у кого мозги УШЛИ! Что Англия, что Япония, и США, (хоть и &quot;потолще будет&quot;) но на пролив им. СТАЛИНА хватит! Только вот НЕ СИДИТЕ, а &quot;РАБОТАЙТЕ,БРАТЬЯ!&quot;. Почему-то США и АНГЛИЮ ЖАЛЕЮТ? Причина, конечно, ясная....Дай БОГ А.БЕЛОУСОВУ ЗДОРОВЬЯ и ХРАНИ ЕГО БОГ.
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15 час.
федор
А мы с этими недосамураями и жополизами в состоянии войны! Видно им нравится радиация и без неё им тяжко жить.
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14 час.
Liudmila Kosteley
Привычка, вторая натура. Фокусима забылаиь, надо им каждые 10 лет НАПОМИНАТЬ! Вот у них предки не испугались США, дали им ПЕРЛ-ХАРБОР. До сих пор помнят в США.
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10 час.

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