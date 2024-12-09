В Ярославской области на корабле обнаружены трупы двоих мужчин

8 декабря в акватории реки Волга в Ярославской области в машинном отсеке маломерного судна «Чайка» были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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