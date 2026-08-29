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Прораб Днепропетровщины

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Под центром Днепра скрывается другой город: что происходит с недостроенным метро на глубине 19 метров

Под центром Днепра скрывается другой город: что происходит с недостроенным метро на глубине 19 метров

Пока в центре Днепра люди спешат по своим делам, автомобили движутся по улицам, а городская жизнь идет своим привычным чередом, глубоко под землей остается огромный объект незавершенного метростроительства.

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