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Чёрное цунами смоет Европу: Спецоперация США, которая не оставляет шансов

Чёрное цунами смоет Европу: Спецоперация США, которая не оставляет шансов

Если посмотреть на государственный переворот в Нигере и на военную возню вокруг этой страны, которую организует Франция, а также на "дипломатию" США с высоты геополитических интересов глобалистской элиты, то можно сделать очень далеко идущие выводы.

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