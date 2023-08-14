Чёрное цунами смоет Европу: Спецоперация США, которая не оставляет шансов

Если посмотреть на государственный переворот в Нигере и на военную возню вокруг этой страны, которую организует Франция, а также на "дипломатию" США с высоты геополитических интересов глобалистской элиты, то можно сделать очень далеко идущие выводы.
Если посмотреть на государственный переворот в Нигере и на военную возню вокруг этой страны, которую организует Франция, а также на "дипломатию" США с высоты геополитических интересов глобалистской элиты, то можно сделать очень далеко идущие выводы.
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