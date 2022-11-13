“Дадим публичные ответы на многие вопросы”: Зеленский анонсировал свое выступление в первый день работы саммита G20

В вечернем видеообращении к гражданам Украины президент Зеленский сообщил, что в первый день саммита G20, 15 ноября, будет выступать.
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