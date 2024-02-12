ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ В Московской области придумали новую стратегию работы с мигрантами. Для гастарбайтеров собираются строить городки с общежитиями недалеко от места работы.
РУССКИЕ, УБИРАЙТЕСЬ ПРОЧЬ: В РОССИИ СТРОЯТ РАЙОНЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ
Комментарии
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Вадим Кузнецов
А я совершенно не против того, чтобы были построенные охраняемые лагеря, в которых иностранные работники были бы изолированы от местного населения, и проживали там во время действия контракта. Разумеется, с тем, чтобы отловленные вне таких лагерей иностранцы, после соответствующей полицейской проверки на причастность к каким-либо правонарушениям, были депортированы из России, за счет пригласившего их работодателя. И никаких семей, разумеется. Какие же семьи в лагере?
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2 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП Ни каких мигрантовейников! Отработали свой срок и марш-марш домой в свой чуркестан!!!
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1 час.
slava biryukoff
Будет,как в Европе и США... т.е. пипец России...😡
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1 час.
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