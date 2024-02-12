РУССКИЕ, УБИРАЙТЕСЬ ПРОЧЬ: В РОССИИ СТРОЯТ РАЙОНЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Вадим Кузнецов

А я совершенно не против того, чтобы были построенные охраняемые лагеря, в которых иностранные работники были бы изолированы от местного населения, и проживали там во время действия контракта. Разумеется, с тем, чтобы отловленные вне таких лагерей иностранцы, после соответствующей полицейской проверки на причастность к каким-либо правонарушениям, были депортированы из России, за счет пригласившего их работодателя. И никаких семей, разумеется. Какие же семьи в лагере?