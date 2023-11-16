БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Днепр: от форсировавших реку бандеровцев остались только спутниковые снимки

У переданных Украине F-16 появилась цель: поддержать боевой дух ВСУ Константин Ольшанский На фото: совместная работа многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10» и самоходной гаубицы «Мста-С» в зоне проведения специальной военной операции.

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