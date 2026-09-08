"Сейчас ситуация сильно хуже": Эксперты прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа хоть и прошёл в деловой и уважительной манере, но не приблизил завершение конфликта ни на шаг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вот и всё. Чулпан...
- Нефть не поможет ...
- Суперкомпьютеры Я...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым