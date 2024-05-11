Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ», Дегтярев может стать министром спорта, Джоковичу случайно разбили голову бутылкой, «Зенит» хочет Волкова из «Краснодара» и другие новости

37 лет исполняется Эммануэлю Эменике. Футболист, который внезапно пришел и ушел из «Спартака». Но за два года в РПЛ нигериец успел хорошо запомнился спартаковским болельщикам, и некоторым вратарям. Эменике дважды пускал паровоз под откос, портил праздник «Зениту», спасал команду в дерби с ЦСКА, показывал фак передавал привет фанатам «Динамо». Это был настоящий форвард, который на поле умел все: пробить с дальней дистанции, замкнуть подачу в штрафной, убежать и продавить защитников. Было бы интересно посмотреть на атаку «Спартака», если бы пару Эменике в нападении составлял праймовый Веллитон образца сезонов 2009, 2010. Это была бы серьезная заявка на разрыв РПЛ.

Максим Комаров

Класс! Был вынужден посмотреть Балтика-Динамо, хотя, было необходимо выспаться перед рабочей неделей. И не пожалел! Хоть результат и не в елку нам! Тем не менее - молодцы, Лубянка! Да и Спартаку спасибо за то, что не слили Краснодару. Конечно, таких эмоций, как мусорам, вам еще долго не видать - вы же единственные, кто не смог обыграть Зенит в этом году (из Москвы). Но все равно, молодцы, тянитесь! Сливковича оставьте, нормальный без бороды