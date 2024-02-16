Международная федерации хоккея топорно пытается объяснить недопуск россиян на международные турниры персональным делом одного Ивана

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Россия для возвращения на международные турниры должна разобраться с ситуацией вокруг вратаря ЦСКА Ивана Федотова, который выступал в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на решение о дисквалификации.