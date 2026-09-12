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Мировое обозрение

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Цена разрыва. Противостояние с Россией разрушает Германию без всякой войны

Цена разрыва. Противостояние с Россией разрушает Германию без всякой войны

Разговоры о «независимости» от российских энергоносителей в Берлине предпочитают вести в высоких геополитических категориях: европейская солидарность, защита Украины, избавление от пагубной зависимости.

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