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ВС РФ наносят массированные ракетные атаки на объекты ВСУ в разных регионах Украины

ВС РФ наносят массированные ракетные атаки на объекты ВСУ в разных регионах Украины

Стало известно, что с утра 26 января, вслед за ночными обстрелами, ВС России наносят новые массированные ракетные удары по критическим объектам инфраструктуры Украины, а также по военным целям, сообщает информационный портал "Военное обозрение".

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