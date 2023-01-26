ВС РФ наносят массированные ракетные атаки на объекты ВСУ в разных регионах Украины

Стало известно, что с утра 26 января, вслед за ночными обстрелами, ВС России наносят новые массированные ракетные удары по критическим объектам инфраструктуры Украины, а также по военным целям, сообщает информационный портал "Военное обозрение".
Стало известно, что с утра 26 января, вслед за ночными обстрелами, ВС России наносят новые массированные ракетные удары по критическим объектам инфраструктуры Украины, а также по военным целям, сообщает информационный портал "Военное обозрение".
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