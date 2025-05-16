Страны Запада позволили себе подорвать международное право, после того как начали вмешиваться в суверенные дела других государств, что привело к неспособности Украины сохранить территориальную целостность.
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