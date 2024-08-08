Представитель NASA признал наличие внутренних «разногласий» по поводу безопасности возвращения Starliner

Во время пресс-конференции в среду представители НАСА впервые публично обсудили разногласия внутри агентства по поводу того, действительно ли космический корабль Starliner достаточно надежен, чтобы вернуть двух опытных астронавтов — Бутча Уилмора и Суни Уильямс — обратно на Землю с Международной космической станции.
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