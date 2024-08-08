Представитель NASA признал наличие внутренних «разногласий» по поводу безопасности возвращения Starliner

Во время пресс-​конференции в среду пред­ста­ви­те­ли НАСА впер­вые пуб­лич­но об­су­ди­ли раз­но­гла­сия внут­ри агент­ства по по­во­ду того, дей­стви­тель­но ли кос­ми­че­ский ко­рабль Starliner до­ста­точ­но на­де­жен, чтобы вер­нуть двух опыт­ных аст­ро­нав­тов — Бутча Уил­мо­ра и Суни Уи­льямс — об­рат­но на Землю с Меж­ду­на­род­ной кос­ми­че­ской стан­ции.