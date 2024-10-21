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Русская весна

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Трамп: Я угрожал Путину нанести удар по Москве

Трамп: Я угрожал Путину нанести удар по Москве

Трамп заявил, что, будучи президентом, угрожал Путину нанести удар по Москве. «Я сказал: «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Шевелюрный идиот. Если бы ВВП захотел твоей сраной усраины и тем более пиндосии давно бы не судествовало.
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17 час.
Ю
Юрий Зубрин
Такое впечатление ,что у них выращивают всю эту &quot;публику&quot; в пробирках ,ибо зачать кого-либо давно не получается ,с набором хромосом всего комплекса полного идиотизма,шизофрении и наглости !
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9 час.

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