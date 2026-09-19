Антивоенный пикет в Берлине привлёк внимание песней "Журавли"

В центре Берлина прошел антивоенный пикет: активист исполнил песню "Журавли" на русском и немецком языках.
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