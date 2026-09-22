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Царьград

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Предельная степень откровенности Лаврова: Сказал правду – как обманывали Россию

Предельная степень откровенности Лаврова: Сказал правду – как обманывали Россию

Сергей Лавров в течение всех последних месяцев выступает своего рода рупором "ястребов" в российской политике.

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