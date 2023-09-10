Позитив для оптимистов

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Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?

Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?

  Елена Мурзина Телеведущий Дмитрий Шепелев с радостью сообщил о своём возвращении на телевидение.

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Комментарии
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Элина Морозова
Не знаю, не в курсе.
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11 час.
Я
Яна
Это легко отследить, читая то, что пишут.
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11 час.
Элина Морозова
Но вы  же не стадо. Стадо бросилось  за границу. Комфортно  ли им? Наверное  не всем.
Ответить
6 час.

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