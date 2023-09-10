Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?

Элина МорозоваОбществоПодписатьсяВозвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели? Елена Мурзина Телеведущий Дмитрий Шепелев с радостью сообщил о своём возвращении на телевидение.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлина МорозоваНе знаю, не в курсе.Ответить11 час.ЯЯнаЭто легко отследить, читая то, что пишут.Ответить11 час.Элина МорозоваНо вы же не стадо. Стадо бросилось за границу. Комфортно ли им? Наверное не всем.Ответить6 час.
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