Al Arabiya: в Каире обсуждают недельное перемирие и обмен пожилых заложников

Представители Египта, Катара и США предложили ввести режим прекращения огня в секторе Газа на неделю ради освобождения пожилых заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в анклаве с 7 октября прошлого года.
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