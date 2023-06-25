«Сент-Луис» продлил контракт с Перуновичем на год и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 8 очков в 10 играх за США на ЧМ

Соглашение с 24-летним защитником является односторонним. В минувшем сезоне игрок пропустил 4 месяца после операции на плече и не провел ни одного матча за «Блюз» в НХЛ.
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