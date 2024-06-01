Сегодня, 1 июня, Иркутск отмечает День города. Праздничные мероприятия в центре начнутся в 12:00. Празднование будет организовано на четырех площадках: в сквере Кирова, на бульваре Гагарина, 9, у памятника Александру III и на островах Юность и Конный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии