Сегодня, 1 июня, Иркутск отмечает День города. Праздничные мероприятия в центре начнутся в 12:00. Празднование будет организовано на четырех площадках: в сквере Кирова, на бульваре Гагарина, 9, у памятника Александру III и на островах Юность и Конный.