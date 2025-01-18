Британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в своей статье для UnHerd заявил, что столетнее соглашение между Великобританией и Украиной построено на фантазиях.
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