В России заработает сервис онлайн-поступления в вузы

Правительство России утвердило работу сервиса «Поступление в вуз онлайн» в ходе приемной кампании 2024-2025 года, с его помощью можно будет поступить в том числе на обучение по программам базового высшего образования.
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