Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Опять хохложопые купили пару идиотов! Остается спросить - почему до сих пор не уничтожается верхушка хохлорейха?В Петербурге заде...
  • Вик Норд
    Жлобы опозорившиеся,Вы себя ДАВНО уже дискредитировали...,не только отсутствием суверенитета,а своим добровольным сог...Таможня Германии ...
  • Evgeny Ku
    До чего ж он на Фантомаса похож !!! Прямо удивительно !!!Силуанов: Национа...

В России заработает сервис онлайн-поступления в вузы

В России заработает сервис онлайн-поступления в вузы

Правительство России утвердило работу сервиса «Поступление в вуз онлайн» в ходе приемной кампании 2024-2025 года, с его помощью можно будет поступить в том числе на обучение по программам базового высшего образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх