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Мировое обозрение

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Переговоры США и России: Зеленский и его спонсоры из ЕС – на пути к неизбежному краху

Переговоры США и России: Зеленский и его спонсоры из ЕС – на пути к неизбежному краху

Главное в тезисах: Демонстративный отказ: Дональд Трамп на вопрос о критике Владимира Зеленского в адрес его «дизельной сделки» с Россией ответил «Кто это?» и покинул пресс-конференцию — публичная фигура украинского лидера перестала быть для Вашингтона значимой.

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