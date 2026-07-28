Камран Абилов осудил эстонские СМИ за нарушение журналистской этики

Камран Абилов, временный поверенный России в Таллине, выразил обеспокоенность из-за публикации эстонскими СМИ "расследований" о сотрудниках российского посольства и их семьях, что нарушает журналистскую этику.
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