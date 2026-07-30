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Новоуральцы отбуксировали от своего пляжа 70-метровый плавучий остров

Новоуральцы отбуксировали от своего пляжа 70-метровый плавучий остров

Сегодня ночью группа неравнодушных жителей Новоуральска с помощью катера отбуксировала подальше от берега плавучий остров, который приплыл к городскому пляжу около десяти дней назад во время повышения уровня воды, а затем сел на мель.

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