Новоуральцы отбуксировали от своего пляжа 70-метровый плавучий остров

Сегодня ночью группа неравнодушных жителей Новоуральска с помощью катера отбуксировала подальше от берега плавучий остров, который приплыл к городскому пляжу около десяти дней назад во время повышения уровня воды, а затем сел на мель.
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