В 1960-е годы, когда американские ВВС продвигали проект X-20 Dyna-Soar — военный космический самолёт для разведки, бомбардировок и перехвата спутников, — Советский Союз ответил не простым копированием, а куда более радикальной схемой: взлёт с обычного аэродрома, гиперзвуковой самолёт-носитель несёт на себе небольшой орбитальный аппарат, а затем выпускает его в воздухе.
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