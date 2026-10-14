В 1960-е годы, когда американские ВВС продвигали проект X-20 Dyna-Soar — военный космический самолёт для разведки, бомбардировок и перехвата спутников, — Советский Союз ответил не простым копированием, а куда более радикальной схемой: взлёт с обычного аэродрома, гиперзвуковой самолёт-носитель несёт на себе небольшой орбитальный аппарат, а затем выпускает его в воздухе.