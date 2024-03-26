ФСБ раскрыла коррупционную преступную группировку в Минэкономразвития

ФСБ России вместе с коллегами из МВД разоблачили коррупционную преступную группировку из числа чиновников Минэкономразвития и нескольких предпринимателей из Ставрополья, которые занимались рейдерским захватом и хищением природного газа.
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