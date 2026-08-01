ВС РФ за сутки освободили два населённых пункта на Украине

Согласно последнему официальному отчету Министерства обороны РФ, российские войска в течение одних суток установили контроль над населенными пунктами Любицкое (Запорожская область) и Ольговка (Харьковская область), ликвидировав при этом около 1330 украинских солдат и уничтожив девять единиц бронетехники ВСУ.