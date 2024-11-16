Результаты мультикультурализма в России

Виктор Гайдуков

Наверное самое первое, что надо сделать в этой ситуации, это уволить ректора, а уж потом вычислить по фото всех участников и привлечь к ответственности за разжигание межнациональной розни, а также проверить их семьи, ведь яблочко от яблони не далеко падает. Виноваты все.