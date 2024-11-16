Театр абсурда
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Театр абсурда

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Результаты мультикультурализма в России

Результаты мультикультурализма в России

СЕРГЕЙ  МАРДАН История, которая должна была приключиться давным-давно, но произошла именно сейчас. Вопрос довольно простой.

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Комментарии
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Павел Еремеев
Срочно менять судей, выносящие мягкие приговоры таким этническим группам. Засиделись. Проверку им.
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7 час.
Виктор Гайдуков
Наверное самое первое, что надо сделать в этой ситуации, это уволить ректора, а уж потом вычислить по фото всех участников и привлечь к ответственности за разжигание межнациональной розни, а также проверить их семьи, ведь яблочко от яблони не далеко падает. Виноваты все.
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6 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Боже, Спаси мою Россию...
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4 час.

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