Предоставление иностранным центробанкам доступа к евро может укрепить международную роль единой валюты и расширить влияние денежно-кредитной политики еврозоны, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, выступая в Шанхае на мероприятии CF40-Euro50 под названием «Монетарная система за пределами доллара».
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