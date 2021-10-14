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Конституция позволяет: Путин ответил на вопрос об участии в новых президентских выборах

Конституция позволяет: Путин ответил на вопрос об участии в новых президентских выборах

Очередные президентские выборы в России становятся все ближе, но их главной интригой остаются планы главы государства Президент России Владимир Путин накануне принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

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