Конституция позволяет: Путин ответил на вопрос об участии в новых президентских выборах

Очередные президентские выборы в России становятся все ближе, но их главной интригой остаются планы главы государства Президент России Владимир Путин накануне принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Очередные президентские выборы в России становятся все ближе, но их главной интригой остаются планы главы государства Президент России Владимир Путин накануне принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
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